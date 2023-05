Lewi Bergrud med trio

Dato: 29. juni

Klokkeslett: 22.00 – 23.30

Sted: Værnes kirke

Pris: 300 kroner

Det vil gå buss mellom Scandic Hotell Stjørdal og Værnes kirke

Bergrud har stått på scenen siden han var bare åtte år gammel og har lenge vært en ettertraktet bassist og multimusiker, og har backet de beste artistene i årevis. Sammen med barndomskompisen Knut Anders Sørum og bandet Expect turnerte han USA og Europa på kryss og tvers. I de senere år har Lewi turnert med Kurt Nilsen og Narum, og i tillegg gir han over 30 000 publikummere gåsehud hver sommer på «Urbane Totninger». Du har kanskje sett ham på Beat for Beat på NRK? Eller på TV 2, med sin fantastiske norske versjon av «Farytales of New York»? Vi gleder oss til å by på Lewi Bergrud «unplugged» i Værnes kirke under NMS’ Sommerfest!

Klikk her for å kjøpe billett.