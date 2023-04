Foto: Andreas Joakimsson / FESTIVALKORET: Svenske Samuel Ljungblahd skal inspirere festivalkoret under NMS Sommerfest & Generalforsamling 29. Juni – 2. juli i Stjørdal. Last ned Vil du synge sammen med en gospelkonge?

Under sommerfesten i Stjørdal skal NMS stable på beina et eget gospelkor. Som inspirator skal ingen ringere enn Samuel Ljungblahd sørge for at det skal svinge skikkelig av «festivalkoret».